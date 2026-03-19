「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて実施されている特別企画「ホグワーツからの招待状」のオープニングセレモニーを実施。特別企画の始まりを告げるセレモニーが開催され、リアルな組分けの儀式に、初代アンバサダーである桜田ひよりさん・吉川愛さんも大興奮ました！ ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 特別企画「ホグワーツ