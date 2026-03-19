５人組ダンス＆ボーカルグループ「ＤａーｉＣＥ」の花村想太が１９日、東京・新宿マルイメンで２０日にオープンする「ハーレーダビッドソンＳＴＹＬＥ新宿」の取材会に出席した。米国のオートバイメーカー「ハーレーダビッドソン」のアパレルや雑貨を発売する日本国内唯一のライフスタイルストア。私服にもハーレーの服を取り入れている花村は「リハーサルの時に他のアーティストの方やダンサーの方と私服で会うことも多いの