くら寿司が、春の門出を豪華に彩る「極上かに」フェアを期間・数量限定で開催。食材を贅沢に盛り付けた“マウンテン盛”も新登場し、くら寿司でカニ三昧を楽しめます☆ くら寿司「極上かに」フェア 販売期間：2026年3月19日（木）〜4月1日（水）※店舗により価格が異なります※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了 回転寿司チェーン「くら寿司」にて「極上かに」フェアを期間限定で開催。「特大生ズワイ