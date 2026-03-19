永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の初回場面カットが先行公開された。【写真】初回の見どころを紹介！同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学することから物語が動き出す。