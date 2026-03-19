俳優・タレントの平愛梨さんが、『Uber Eats「お店と同じ価格」発表会』に登場しました。 【写真を見る】【 平愛梨 】Uber Eatsを称賛「本当にブラボーです」夫・長友は「必ずウナギ」を注文Uber Eatsについて?生活に欠かせないです?と話す平さんは?3番目の子をフランスで出産した時に、出産を終えた後の病院食が、パスタに塩コショウを振ったものだけだったんですよ。その時に「あんなに頑張って出産したのに、1食目がこれな