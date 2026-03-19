「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」であいさつする露木官房副長官（左から2人目）＝19日午後、首相官邸政府は19日、各府省庁の事務次官級でつくる「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」を首相官邸で開き、国家公務員の働き方改革の指針を改定した。生成AIを活用した業務効率化の必要性を明記。長時間労働による「ブラック霞が関」のイメージを払拭し、人材確保につなげる狙いだ。新たな指針は、202