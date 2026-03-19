夫が経営する化粧品店で働く妻と、同じ商店街で接骨院を営む男性。日常的に顔を合わせていた2人がやがて不倫関係に陥り、家族の平穏と店の行く末を揺るがす事態を招いた。東京地裁は2025年12月、不貞行為を認め、被告となった男性に慰謝料200万円の支払いを命じた。争点となったのは、「賠償をしない合意」の有無と、生活圏の“近さ”ゆえにもたらされた原告の精神的苦痛への評価だった。2度の話し合い、そして提訴原告の男性は199