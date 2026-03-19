キッコーマン食品は19日、六本木ヒルズ大屋根プラザで「デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り」の開園式を行った。六本木のピュルーツ狩り会場「ピュレフルーツ」は果実100％（生果実換算比）で、1袋で1/2日分の果実が摂れるパウチ入りのすりおろし果実。「ワンハンドで持ち運びができて、朝食や昼食などいつでもどこでも楽しめるフルーツ」として、フルーツの新しい楽しみ方を提案している。2025年3月より全国に