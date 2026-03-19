¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï18Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè7Àá¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÈMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£5Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¼¯Åç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î5Ê¬¥¨¡¼¥¹¤ÎÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¤¤¤­¤Ê¤ê¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î44Ê¬¤Ë¤ÏÌÔÎõ¤Ê¥×¥ì¥¹¤ÇÄ®ÅÄ¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤Ã¤¿»°´È·òÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Á°È¾¤ò2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¤é4ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢