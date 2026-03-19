エンフォルド（ENFÖLD）は3月16日、楽天ファッションウィーク東京にて2026年秋冬コレクション「Living Sculpture」を発表しました。会場は東京都庭園美術館。都市の静謐な空気と呼応するように、衣服そのものの構造に焦点を当てたショーが展開されました。Courtesy of ENFÖLD本ショーは、来場者全員がヘッドフォンを装着して参加する“サイレントディスコ”形式で実施。音はそれぞれの内側にのみ届き、空間には静寂が広