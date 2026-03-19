Fastlane Japanは、Wi-Fi 7に対応したルーター「ZTE Inazuma BE7200 Pro+」と「ZTE Sora BE3600 Pro」を発表、同時に発売した。Amazon.co.jpで取り扱われる。価格は「ZTE Inazuma BE7200 Pro+」が2万4800円、「ZTE Sora BE3600 Pro」が9980円。 発売を記念し、「ZTE Inazuma BE7200 Pro+」が2480円引きの2万2320円、「ZTE Sora BE3600 Pro」が998円引きの8982円。 両機種とも、宅内での高速なワイヤレ