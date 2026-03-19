天皇陛下は、風邪の症状があるため大事をとって、20日に行われる宮中祭祀の「春季皇霊祭の儀」と「春季神殿祭の儀」の参拝を控えられると宮内庁が発表しました。側近によりますと、陛下はせきがあるものの熱などの症状はなく、侍医と相談の上、大事をとられたということです。20日の「春季皇霊祭の儀」と「春季神殿祭の儀」は掌典長が代拝するということです。天皇陛下が即位後、体調を理由に宮中祭祀を取りやめられたのは、初めて