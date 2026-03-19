読売テレビは１９日、大阪市内の同局で春の番組改編説明会を行い、フリーアナウンサーの宮根誠司が司会を務め、９月をもって終了する日本テレビ・読売テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜、後１・５５）の後継番組について、現時点では白紙であることを強調した。会見に出席した田中雅博コンテンツセンター長は、ミヤネ屋の後番組について「現時点では次の番組については何も決まっていない状況です」と説明。「ミヤネ