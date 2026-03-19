◆大相撲▽春場所１２日目（１９日、エディオンアリーナ大阪）西十両３枚目・若ノ勝（湊川）が、西十両５枚目・白熊（二所ノ関）を突き出して、９勝３敗とした。連敗を止め「悪かったところを修正してきた。集中していけた」と振り返った。来場所の新入幕に前進する９勝目も「今はそこまで考えずに、とにかく残り３日に集中してやるだけ」と話した。