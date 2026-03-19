スズキのインド・グジャラート州の工場の生産ライン＝18日、ハンサルプール（共同）【ハンサルプール（インド西部）共同】スズキが、インドで電気自動車（EV）の生産体制を強化している。専用の生産ラインを新設し、7〜9月に稼働を始める。長年取り組んできたインドでのものづくりに磨きをかけ、輸出拠点に育てたい考えだ。スズキ初のEV「eビターラ」などを造る西部グジャラート州の工場を報道陣に18日公開。機械で持ち上げら