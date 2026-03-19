アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美が19日、Xを更新。肺炎により94歳で亡くなったことが発表された、声優の北川米彦さんを追悼した。北川さんの訃報記事を引用し「『声優である前に俳優たれ』礼儀作法に厳しい先生でした。肉体的・精神的に律することを叩き込まれた」としのんだ。「『お前はスターになるかもしれないな…』卒業時にボソリ伝えて下さった言葉が、辛かった事務所所属当初奮