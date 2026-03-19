部落解放同盟第83回全国大会で気勢を上げる人たち＝19日午前、東京都港区部落解放同盟第83回全国大会は19日、排外主義的な主張や外国籍住民へのヘイトスピーチなどを看過せず「人権行政のさらなる推進に向けて取り組む」とする大会宣言を採択し、2日間の日程を終えた。宣言は「世界各国で『自国第一主義』が強まり分断と対立が深刻化している」と指摘。国内でも交流サイト（SNS）で差別的な情報が大量に拡散されているとして、