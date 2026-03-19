「〽ブタブタ子ブタ」の子ブタのトレードマークで知られるエースコック株式会社（本社・大阪府吹田市）は１９日、即席カップめん商品の価格を７月１日の出荷分から値上げすると発表した。 価格改定率は希望小売価格（税抜）の約８〜１１％の値上げで、主要商品では「ワンタンメンどんぶり」「わかめラーメンシリーズ」は２３６円→２５５円、「スーパーカップ１.５倍シリーズ」は２４０円→２６６円になる。昨今