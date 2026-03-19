シンガー・ソングライターの秦基博（45）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。小学校、中学校時代の同級生と共演した。この日はお笑いコンビ「ジョイマン」とそろって登場。MCの「ハライチ」澤部佑が「この3人は同級生なんですね」と小学校、中学校時代の同級生で30年来の大親友であると紹介すると、「ジョイマン」高木晋哉は「めちゃくちゃうれしいです。同級生3人でテレビに出て」、池