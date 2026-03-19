読売テレビは19日、大阪市の同局で春の番組改編説明会を開催した。改編の主要ポイントは帯番組の強化。30日スタートの朝の情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜午前5時、関西ローカル）と夕方の情報番組「関西情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分、関西ローカル）のリニューアルを掲げた。田中雅博コンテンツセンター長は「じゅーっと！」について「最初は苦労すると思うが、『おは朝』に追いついていきたい