TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が、18日放送の同局ラジオ「佐倉綾音論理×ロンリー」（水曜午後10時）に出演。声優佐倉綾音を絶叫させたエピソードを語った。この日はパーソナリティーの佐倉が花粉症による声帯炎のため、女優で文筆家、電線愛好家の石山蓮華が代打出演。アシスタントとして安住アナも出演した。佐倉についての話題の中で、石山が「安住さんが1階で佐倉綾音さんを出待ちしていたっていう事件が…。佐倉さんが悲