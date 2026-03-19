日本サッカー協会は１９日、２８日（日本時間２９日）の国際親善試合スコットランド戦（グラスゴー）と３１日（同４月１日）の同イングランド戦（ロンドン）に臨む日本代表メンバー２８人を発表した。６月開幕のＷ杯北中米大会前の最後の代表戦となるが、２０歳のＦＷ塩貝健人（ボルフスブルク）が初招集。長期離脱していたＤＦ冨安健洋（アヤックス）、伊藤洋輝（Ｂミュンヘン）が復帰した。メンバーは以下の通り（※は初招