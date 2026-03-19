お笑いトリオ「ダチョウ倶楽部」の寺門ジモン（６３）が１９日、東京・上野恩賜公園で行われた「うえの桜フェスタ２０２６開花セレモニー」に出席した。３月１４日から４月５日までの２３日間開催される同イベントでは、全国４７都道府県の店舗でグルメ・エンタメが楽しめる。この日は、上野公園の桜が開花した。ジモンは過去３年特別ゲストとしてセレモニーに登壇したが、開花とイベント出演が重なったのは初めてだ。「や