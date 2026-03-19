【モデルプレス＝2026/03/19】元日向坂46の富田鈴花が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳元日向坂46「お皿も盛り付けも全てがおしゃれ」手料理2品◆富田鈴花、愛車と湘南へ富田は「冬は毎日ドライブ日和だね〜」とコメントし、愛車とのドライブショットを多数投稿。湘南の海を訪れた様子や、富士山の写真などドライブを満喫している様子を公開している。◆富田鈴花の投稿に