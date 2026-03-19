ボーイズグループTHE BOYZのメンバー9人が専属契約解除を表明した中、所属事務所One Hundredが立場を明らかにした。One Hundred側は3月19日、「当社はTHE BOYZのメンバー11人全員が一つのチームとして契約期間を遵守し活動するという前提のもと、各メンバーに対して高額の専属契約金を支払い契約を締結した」と公式コメントを発表した。【写真】元AV女優と密会…元THE BOYZメンバー所属事務所は「昨年、メンバーたちの複数の問題に