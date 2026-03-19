ゴンチャ ジャパンは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」をローンチし、第一弾商品「ストロベリー&ローズ ダージリン」を2026年3月25日から、国内ゴンチャ全店で期間限定販売する。これに先立ち、3月19日から4日間限定で、ゴンチャ 原宿神宮前店を体験型ポップアップ『TEACRAFT 原宿店』としてオープン。今回発売する「TEACRAFT」シリーズの「ストロベリー&ローズ ダージリン」から、「