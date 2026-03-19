【Amazon：「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」など】 3月19日 販売再開 「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」 Amazonにて、ガンプラ「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」などが販売再開している。 今回Amazonに4月再入荷予定分のガンプラを対象に予約を受け付けており、「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」「MG 1/100 MS-06S シャア専用ザクVer.2.0」「RG 1/144 シャイニングガンダ