2月28日以降の対イラン攻撃では、軍や情報機関の幹部が相次いで標的となった。複数の要人がほぼ同時に排除されたとされる今回の作戦は、極めて高い精度を示している。こうした「個人を狙う攻撃」は突発的なものではなく、過去から連続する作戦の延長線上にある。その象徴が2020年11月に実行された、核開発の中核人物とされたモフセン・ファフリザデの暗殺である。事件の翌年、米紙ニューヨークタイムズが報じたところによると、暗