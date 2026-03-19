2024年4月から放送され、大きな話題を集めた連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合ほか）。3月20日よる9時30分から、同作に登場した山田よね（土居志央梨）と轟太一（戸塚純貴）にスポットライトを当てたスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が放送される。人気キャラだった“よねさん”と轟に再び会えるということで、放送を心待ちにしているファンは多い。そんな待望の作品が制作されるに至った経緯などについて、制作統括の尾崎