今日19日(木)、広島で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より6日早く、昨年より7日早い開花です。広島で桜(ソメイヨシノ)が開花今日19日(木)、広島で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より6日早く、昨年より7日早い開花です。今日19日(木)は、東京でも桜が開花しました。気象庁が観測している桜の標本木の中では、すでに岐阜・高知・甲府・名古屋で開花していて、週末以降は、九州から関東で桜の開花ラッシュとなりそうです