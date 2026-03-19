マーケッターで人気評論家の牛窪恵さんが、自身の阪神タイガース愛も込めた新著『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』（集英社）を出版しました。プロ野球チームの「推し活」に日々没頭する牛窪さんが、専門とするマーケティングや行動経済学の知見もたよりに導き出したのは、誰もが共感する普遍的な「幸福論」です。本稿では牛窪さんのタイガース愛、そして、生活に浸透する「推し活」の日常について聞