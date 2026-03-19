恋愛・婚活コンサルタントの田中亜依です。700万円の費用を投じた10年間の婚活で、600人以上の男性とデートを重ねた末に結婚しました。“本気の婚活経験”を活かし、年間1000人以上の男女の恋愛サポートを行ってきた筆者が、婚活に「リアルに役立つ情報」をお伝えします。◆36歳、違和感のある出会いばかり30代になってから婚活を始めた舞香さん（仮名・36歳／フリーランス）は、ここ数年「違和感のある男性にばかり当たってし