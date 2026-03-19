◇第98回選抜高校野球大会・第3試合崇徳―八戸学院光星（2026年3月19日甲子園）崇徳の絶対的エース・徳丸凜空（とくまる・りく）投手が第3試合に登場した。初回、先頭を空振り三振で立ち上がるも、連打と死球で2死満塁のピンチを招いた。それでも最後は138キロ直球で左飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。3点の先制点をもらった2回は3者凡退とリズムを取り戻した。徳丸は昨秋の中国大会で4完投。準々決勝から3試合