お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。映画「えんとつ町のプペル」に参加するも「思っていたほど演技ができなくて」と語った先輩芸人を告白した。西野は同映画に参加した名だたる俳優、声優を紹介し「あと、東野（幸治）さん」と語った。南海キャンディーズ山里亮太は「それはあれでしょ？さらし者にしただけでしょ？」と聞くと、西野は「違う違う