中東情勢の不透明感が重しとなり、きょうの東京市場では株・為替・債券がそろって売られるトリプル安の展開となりました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、2000円以上値下がりしました。アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は「中東情勢の進展が米経済に与える影響は不透明だ」として、不確実性を強調。利下げへの期待が後退したことで、ダウ平均株価は700ドルを超える大幅な値下がりとなりました。この