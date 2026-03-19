天皇陛下は風邪気味のため、20日に行われる宮中祭祀を欠席されることになりました。宮内庁によりますと、陛下は風邪の症状があり、春分の日に合わせて20日午前10時から皇居内で行われる宮中祭祀、春季皇霊祭の儀、春季神殿祭の儀を大事を取って欠席されるということです。陛下が体調を理由に宮中祭祀への出席を控えられるのは即位後初めてです。