お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭の代理MCを務めた。山里は冒頭に「（若林に）世話になりまくってるからさ、こういうときに借り返しておかないとヤバいのよ」と語った。山里は「しかもここ（若林の席）がさ、何がすごいって、若ちゃんさ、全然打ち合わせとかなしで来た人への自分の好奇心だけで話広げていくだろ？