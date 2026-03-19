「赤ちゃんの時とまったくおんなじ寝姿」【ビフォー写真】赤ちゃんの頃のチンチラさんの寝姿自分の体よりも大きなスヌーピーのぬいぐるみでスヤスヤと眠っているのは、チンチラの「ちゅちゅ」ちゃん。飼い主の「ちゅちゅ」（@ChuchuJ1230）さんによると、赤ちゃんの頃から4歳になった今に至るまで、ずっとこの寝姿でスヌーピーに身を寄せながら寝ているそうです。ちゅちゅちゃんとスヌーピーが生み出す幸せな空間に多くのコメント