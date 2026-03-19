新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「山形県のお土産」ランキングの結果をご紹介し