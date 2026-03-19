現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十回「信長上洛」が放送に。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラその最後に流れた第十一回「本圀寺の変」の予告が話題になっています。＊以下第十回のネタバレを含みます。＜第十回の公式あらすじ＞信長（小栗旬）はついに美濃を攻略、半兵衛（菅田将暉）は藤