お笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が19日、都内で行われた『CHOOSE YOUR LIFE FES'26 #18歳の成人式』に登壇した。【全身ショット】すごい…全身ブラックの衣装で登場した高比良くるまくるまは、18歳新成人が抱える新生活への不安や人生の選択について本音で向き合うトークセッションに参加。ハッシャダイソーシャル共同代表理事の三浦宗一郎氏と対談を行った。会場に集まった若者たちから万雷の