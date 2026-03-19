きのう、集団登校をしていた小学生の列に車が接触した事故。警察は出頭した８１歳の男性が運転したとみて、引き続き任意で調べる方針です。 【写真を見る】幅２ｍの道路で集団登校の小学生に接触か８１歳男性が出頭警察が任意で捜査 警察によりますと、３月１８日午前８時前、滋賀県近江八幡市十王町にある住宅街の幅約２メートルの道路で、１０人で集団登校をしていた小学生と正面から走ってきた車が接触しました。