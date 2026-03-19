女優の芳根京子（29）が19日、都内でNHK・BSプレミアム4Kの特集ドラマ「有罪、とAIは告げた」（28日後7・30）の取材会に出席した。AIが導入された裁判所を舞台にした作品で、芳根は裁判官役。これまで検事役や殺人事件の容疑者役などで法廷シーンの撮影をしたことはあったが、裁判官は初めて。「初めてこっち側の景色だと思いました。座る位置がちょっと高く、こっちが見ているのに見られている感覚。すごく背筋がピンとした」