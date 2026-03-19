19日の東京株式市場は取引開始直後から値を下げ、日経平均株価の下げ幅は一時2000円を超えました。終値は18日と比べ1866円87銭安い、5万3372円53銭でした。原油価格が高騰していることに加え、アメリカの中央銀行にあたるFRB（＝連邦準備制度理事会）が金利を据え置き、利下げへの期待が後退したことから、前の日のニューヨーク株式市場では主要な株価が下落していました。午前の東京株式市場ではこの流れを受け全面安の展開となり