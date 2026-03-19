女子総合格闘家のRENA（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ゴルフショットを投稿した。ゴルフコンペに参加した様子を自身のインスタグラムで報告したRENA。「約1年ぶりのゴルフでズタボロでしたが、素敵な皆様達と楽しい時間を過ごすことができました。朝は苦手ですが、やり終わるとスッキリして、またやりたくなるし、上手くなりたいと思っちゃう笑」とつづった。「スギはとてつもなかったけど、コースも激ムズ