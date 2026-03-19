『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が3月13日に放送され、録音した音声を逆再生しても全く同じように聞こえる“奇跡の言葉”を調査する様子が描かれた。【映像】“奇跡の言葉“を逆再生する様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「逆再生して