2025年3月、桜の木を植樹する日中共同建設桜友誼林保存協会の新発田豊会長＝中国江蘇省無錫市（共同）【上海共同】中国江蘇省無錫市が日中友好を願って1988年から毎年春に開いている桜の植樹式に、今年は日本側が招待されていないことが19日、関係者への取材で分かった。例年参加する日本の市民団体「日中共同建設桜友誼林保存協会」によると、欠席は感染症が流行した年を除いて初めて。日中関係の悪化が影響したとみられる。