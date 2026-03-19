◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦阿南光1―3中京大中京（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会が19日に開幕。第1日の2戦目で阿南光（徳島）は、出場校の中で最多33度目の出場となる中京大中京（愛知）に1―3で敗れた。中京大中京・安藤と阿南光・小田の両先発が光り、序盤は投手戦の様相だったが、同点の6回に中京大中京・松田に大会1号となる勝ち越しソロ弾を許すなど2点差を逃げ切られた。阿南光の