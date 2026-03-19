第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は１９日、新年度の４月１日に「青山学院大学女子駅伝チーム」を創設することを発表した。男子チームと同様に原晋監督（５９）が指導する。コンセプトは「美しさ・爽やかさ・力強さ」。創設目的として「女性アスリートが競技とライフイベントを両立できる環境の構築」「多様なメディアを通じ