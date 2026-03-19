【GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition】 3月27日 発売予定 価格：14,960円 MSYは、超小型コンデンサーマイク「GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition」を3月27日に発売する。価格は14,960円。 本商品は、ゲーマーやストリーマーのデスク環境に特化したコンデンサーマイク。約60mmの超小型ボディに、日本の音響コンデンサ専業メ&#